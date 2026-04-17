أصدرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تسجيلا صوتيا لأحد البحارة على متن المُدمّرة الصاروخية (USS Michael Murphy" (DDG-112"، مرفقا بفيديو جوي التقطته مروحية الطائرة المحمولة على المدمرة أثناء تحليقها فوق خليج عمان.

يُظهر المقطع لحظة قيام البحرية الأمريكية بتحويل مسار سفينة تجارية، ضمن جهود إنفاذ الحصار البحري على السفن الداخلة أو الخارجة من الموانئ الإيرانية.

Audio🔊of a Sailor aboard USS Michael Murphy (DDG 112), with video from the guided-missile destroyer’s embarked helicopter flying over the Gulf of Oman, as the U.S. Navy diverts a merchant vessel while enforcing the blockade on ships entering or departing Iranian ports. U.S.… pic.twitter.com/10QxlEoGkk — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 16, 2026

استعداد أمريكي لاستمرار الحصار

أكدت القوات الأمريكية، أنها مستعدة للحفاظ على هذا الحصار "طالما استلزم الأمر"، في إطار الإجراءات التي بدأت تنفيذها لتقييد الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

يأتي هذا في سياق تصعيد بحري في منطقة خليج عمان، حيث تفرض الولايات المتحدة قيودا صارمة على حركة السفن باتجاه إيران أو الخروج منها.