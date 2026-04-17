الجيش الأمريكي ينشر فيديو جديد بشأن حصار الموانئ الإيرانية

كتب : مصطفى الشاعر

02:44 م 17/04/2026 تعديل في 02:45 م

الجيش الامريكي

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تسجيلا صوتيا لأحد البحارة على متن المُدمّرة الصاروخية (USS Michael Murphy" (DDG-112"، مرفقا بفيديو جوي التقطته مروحية الطائرة المحمولة على المدمرة أثناء تحليقها فوق خليج عمان.

يُظهر المقطع لحظة قيام البحرية الأمريكية بتحويل مسار سفينة تجارية، ضمن جهود إنفاذ الحصار البحري على السفن الداخلة أو الخارجة من الموانئ الإيرانية.

أكدت القوات الأمريكية، أنها مستعدة للحفاظ على هذا الحصار "طالما استلزم الأمر"، في إطار الإجراءات التي بدأت تنفيذها لتقييد الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

يأتي هذا في سياق تصعيد بحري في منطقة خليج عمان، حيث تفرض الولايات المتحدة قيودا صارمة على حركة السفن باتجاه إيران أو الخروج منها.

حرب إيران إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صعق وسقوط من ارتفاع.. وفاة عامل خلال تجهيز حفل في نادٍ جماهيري بالإسكندرية
أخبار المحافظات

صعق وسقوط من ارتفاع.. وفاة عامل خلال تجهيز حفل في نادٍ جماهيري بالإسكندرية

صعيدية وعائلتها تقبلت الأمر بعد 20 عاما.. حكاية فايزة حيدر أول مصرية تدرب
كرة نسائية

صعيدية وعائلتها تقبلت الأمر بعد 20 عاما.. حكاية فايزة حيدر أول مصرية تدرب
بعد اختيارها سفيرة لدار أزياء عالمية.. صور لأجمل إطلالات ياسمينا العبد
الموضة

بعد اختيارها سفيرة لدار أزياء عالمية.. صور لأجمل إطلالات ياسمينا العبد
"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية
موقف بيزيرا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري
رياضة محلية

موقف بيزيرا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

أخبار

المزيد

بعد حديث ترامب عن "الغبار النووي".. ما الحقيقة العلمية وراء هذا المصطلح؟
إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري