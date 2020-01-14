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عبد المهدي: العراق قوي وقادر على تجاوز الظروف الصعبة

07:02 م الثلاثاء 14 يناير 2020
عبد المهدي: العراق قوي وقادر على تجاوز الظروف الصعبة

عادل عبد المهدي

بغداد - (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء بأن العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة.

وقال عبد المهدي في جلسة لمجلس الوزراء "إن علاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها"، مشددا "على أهمية إحترام حقوق المواطنين والإستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة".

وجدد تصميم الحكومة العراقية "على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا داعش واحباط محاولاتها لإستغلال الظروف".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين أول/اكتوبر الماضي مظاهرات احتجاجية رافقها عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع للمطالبة باصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي أسفر عن إسقاط حكومة عبد المهدي.

عادل عبد المهدي العراق الحكومة العراقية

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