مرشح ديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية يعلق حملته

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية السيناتور "كوري بوكر"، تعليق حملته الانتخابية، اليوم الاثنين.

وقال "بوكر" لمؤيديه - في رسالة إلكترونية وفقًا لشبكة: "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "اتخذت القرار بتعليق حملتي للرئاسة"، مضيفًا أنه كان قرارًا صعبًا عليه لكن "قلت دائمًا إنني لن أستمر إذا لم يعد هناك طريق للفوز".

وأشار السيناتور "بوكر" إلى أن حملته الانتخابية وصلت إلى نقطة تستوجب معها توفير المزيد من الأموال؛ لاستمرار الحملة نفسها.

يُذكر أن "بوكر" شغل منصب عمدة نيويورك سابقًا، كما نجح في انتخابات خاصة لمجلس الشيوخ عام 2013 وبدورة كاملة كذلك في 2014.