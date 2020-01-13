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بريطانيا تستدعي سفير إيران احتجاجًا على واقعة سفيرها في طهران

02:18 م الإثنين 13 يناير 2020
بريطانيا تستدعي سفير إيران احتجاجًا على واقعة سفيرها في طهران

وزارة الخارجية البريطانية

لندن - أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، سفير إيران لدى بريطانيا، اعتراضا على احتجاز سفيرها في طهران روب ماكاير عدة ساعات على خلفية تواجده في احتجاجات شهدتها العاصمة الإيرانية السبت الماضي احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية اليوم أن احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران يعد انتهاكا غير مقبول لاتفاق فيينا..مشددا على ضرورة ضمان عدم تكرار الحادثة.. حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) عربية في نبأ عاجل لها.

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وزارة الخارجية البريطانية بريطانيا سفير إيران طهران

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