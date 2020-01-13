"سبوتنيك": حفتر يصل إلى العاصمة الروسية لبحث تطورات القضية الليبية



وصل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث آخر تطورات القضية الليبية.

وقال مصدر ليبي مطلع لوكالة سبوتنيك الروسية: "وصل حفتر بالفعل إلى موسكو، وسيصل السراج اليوم الاثنين أيضًا، حيث من المنظر عقد مفاوضات في موسكو".

ذكر رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينجوف، أمس الأحد، أن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، قد يزوران موسكو قريبًا لبحث حل الأزمة.

وسبق أن أعلن حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، سيتوجه يوم الأحد إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وبدأ وقف إطلاق النار في ليبيا منتصف ليل السبت على الأحد الماضي، بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا.