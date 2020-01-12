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العراق..مقتل 2 وإصابة آخرين في مظاهرات بكربلاء

07:37 ص الأحد 12 يناير 2020
العراق..مقتل 2 وإصابة آخرين في مظاهرات بكربلاء

مظاهرات بكربلاء

كربلاء (العراق) - (د ب أ):

أفاد متظاهرون اليوم الأحد أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب نحو 10 آخرين عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص الليلة الماضية لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء/118كم جنوبي بغداد/.

وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ)- "أن متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء وقامت القوات الأمنية بتفريقهم بإطلاق الرصاص لمنع وصولهم إلى المبنى مما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وجرح نحو عشرة آخرين وسط مدينة كربلاء".

وتسعى القوات الأمنية إلى حصر المتظاهرين في ساحة التربية مركز الاعتصام وعدم توسيع دائرة التظاهر منذ انطلاقها قبل أكثر من مئة يوم.

تظاهرات كربلاء العراق قوات الأمن

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