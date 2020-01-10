ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك

مكسيكو سيتي - أ ش أ

أعلنت السلطات المكسيكية ثوران بركان جبل بوبوكاتبتبيل الواقع على بعد 70 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مكسيكو سيتي.

وحذرت السلطات المكسيكية ـ وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعةـ من احتمال وصول الرماد والدخان المتصاعد من ثوران البركان، الذي غطى كافة المجمعات السكنية القريبة من جبل "بوبوكاتبتبيل" عقب ارتفاعه إلى أكثر من 3 كيلومترات، إلى العاصمة.

وطالبت سكان المنطقة المجاورة لجبل "بوبو كاتبتبيل" بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق القريبة من البركان بالعاصمة مكسيكو سيتي.

وكانت وكالة مكافحة الكوارث في المكسيك قد أعلنت في شهر نوفمبر من العام الماضي تسجيل 124 انفجارا في بركان جبل بوبوكاتبتبيل بالقرب من العاصمة.. ويبلغ ارتفاع بركان بوبوكاتبتبيل 5426 مترا، وهو ثاني أعلى جبل في المكسيك وخامس أعلى قمة في أمريكا الشمالية.