أمير الكويت في مستشفى بأمريكا وتأجيل لقاءه مع ترامب

القاهرة – مصراوي:

دخل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال فحوصات طبية بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ونقلت الوكالة عن وزير شئون الديوان الأميري علي جراح الصباح أن دخول أمير الكويت إلى المستشفى تسبب في تأجيل لقاءه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة في الكويت محمد ضيف الله شرار، أعلن الشهر الماضي أن الأمير الصباح قد تعافى من عارض صحي كان تعرض له.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) آنذاك أنه تم إجراء فحوصات طبية للأمير "تكللت بالتوفيق والنجاح".