وزير الإعلام السوداني: أمامنا 3 سنوات من العمل لتحقيق أحلام شعبنا

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن الحكومة الحالية، أمام لحظة تاريخية في تاريخ البلاد، مؤكدًا أنه سيعمل لتحقيق أحلام الشعب السوداني.

وأضاف صالح، في المؤتمر الصحفي الذي عقب أداء اليمين الدستورية، الأحد، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الحكومة الانتقالية عقدت اجتماعا مشتركا مع المجلس السيادي.

وقبل 3 أيام، أعلن حمدوك تشكيل أول حكومة في البلاد منذ الإطاحة بالبشير. وتضم الحكومة الجديدة كوادر نسائية أبرزهنّ وزيرة الخارجية أسماء عبدالله. كما أعلن حمدوك عن أولويات حكومته.

وأدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المُكلّف عبدالله حمدوك، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

ويعقد المجلس السيادي ومجلس الوزراء، برئاسة عبدالله حمدوك، اجتماعًا مشتركًا عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة.

ومن المرجح إعلان أسماء وزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية خلال اليومين المقبلين، لاكتمال عقد وزراء الحكومة الانتقالية المكونة من 20 وزيرًا، وفق العربية.

كما يُتوقع أن تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وستعمل الحكومة، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.