نتنياهو يتحدث من الضفة الغربية عن "بقاء أبدي" لليهود بالخليل المحتلة

الخليل/ الضفة الغربية - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اليهود سوف يبقون في مدينة الخليل الواقعة في الضفة الغربية إلى الأبد.

جاء ذلك في تصريح له عندما قام بزيارة تاريخية للمدينة ليصبح اول رئيس وزراء إسرائيلي يلقي خطابا هناك، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

ولم يدل نتنياهو بأي تصريح بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على الخليل أو أي مكان آخر في الضفة الغربية، حتى الرغم من أن وزيرين بحزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو، وهما يولي ايلدشتين وميري ريجيف ،طالباه بذلك.

كانت الرئاسة الفلسطينية قد أعتبرت وصول نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الأربعاء إلى مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية "تصعيدا خطيرا".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "اقتحام نتنياهو وريفلين الخليل يشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين".

وأضاف أبو ردينة أن ذلك "يأتي في سياق استمرار الاعتداءات على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، سواء في مدينة القدس المحتلة أو مدينة خليل الرحمن".

وحذر من "التداعيات الخطيرة لهذا الاقتحام الذي يقوم به نتنياهو، لكسب أصوات اليمين المتطرف الإسرائيلي، وضمن مخططات الاحتلال لتهويد البلدة القديمة في الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف".