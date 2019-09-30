عون: النازحون السوريون يكلفون لبنان 3 مليارات دولار في السنة

بيروت - (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون،اليوم الاثنين، أن عبء أزمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني يبلغ ثلاثة مليارات دولار في السنة، متطلعاً إلى تقديم الولايات المتحدة الدعم لإيجاد حلول لمسألتي النزوح السوري واللجوء الفلسطيني .

جاءت تصريحات الرئيس عون خلال لقائه اليوم وفدا من منظمة "أمريكان تاسك فورس فور ليبانون"، حيث استعرض الجانبان الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية والدولية،وسبل تعزيز العلاقات اللبنانية الأمريكية على المستويات كافة،بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وخلال اللقاء، عدد الرئيس عون "أوجه معاناة لبنان جراء أزمة النزوح السوري"، مؤكداً أن "النازحين السوريين يلقون بعبء اقتصادي يوازي 3 مليارات دولار في السنة،وهو رقم يؤثر سلباً على لبنان، البلد الصغير الذي تراكمت ديونه جراء هذه الأزمة 27 مليار دولار إضافية".

وأعرب الرئيس عون عن تطلعه بأن تقدم واشنطن الدعم من أجل إيجاد الحلول اللازمة لمسألتي النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.

كما أكد الرئيس اللبناني على "ضرورة الفصل بين عودة النازحين وإقامة الحل السياسي في سورية، معيداً في هذا الإطار التذكير بالقضيتين القبرصية والفلسطينية".

وفي معرض ردّه على أسئلة أعضاء الوفد، أكّد الرئيس عون أن " إسرائيل هي التي تعتدي دائماً على لبنان براً وبحراً وجواً وآخر هذه الاعتداءات حصل في 25 آب/أغسطس الماضي عندما أرسلت طائرتين مسيرتين محملتين بعبوات تفجيرية استهدفتا منطقة الضاحية الجنوبية".

وقال الرئيس عون "إن لبنان يسعى جاهداً للمحافظة على القرار 1701 ،إلا أنه في المقابل سوف يرد على أي اعتداء يستهدفه لأنه يحتفظ بحقه بالدفاع عن النفس وهو حق لا يمكن التفريط به".

وأعاد الرئيس اللبناني " التأكيد على حق لبنان بأراضيه المحتلة في الجولان المحتل ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال بلدة الغجر".

كما أوضح الرئيس عون أن " لبنان يقوم بالعديد من الإجراءات الاقتصادية بدءاً من العمل على إقرار موازنة تقشف للسنة الحالية والسنة المقبلة، وفرض ضرائب على الاستيراد، بالإضافة الى محاربة الفساد وإطلاق الإصلاح في القطاعات المختلفة"، معتبراً " أن ما نقوم به اليوم لم يكن أحد ليجرؤ على القيام به من قبل".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حالياً حوالي مليون و500 ألف نازح، ويبلغ عدد النازحين الذين عادوا إلى سورية حوالي 196 ألف نازح.ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.