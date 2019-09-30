بالصور: التكريم العسكري للرئيس الراحل جاك شيراك

القاهرة- (مصراوي):

أقيم تكريم عسكري للرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون في باحة مبنى "ليزانفاليد" يوم الإثنين 30 أيلول - سبتمبر 2019 قبل نقل جثمانه الى كنيسة سان سولبيس في باريس حيث يقام قداس ديني قبل دفنه في مقبرة "مونبرناس" الباريسية.

وتقاطر الفرنسيون منذ الأحد بالآلاف إلى مبنى "ليزانفاليد" الذي يؤوي أضرحة بعض من كبار رجال فرنسا مثل نابوليون، لإلقاء التحية أمام جثمان شيراك الذي كان من أبرز وجوه الحياة السياسية الفرنسية وتنسب إليه ولا سيما بعد انسحابه من الحياة السياسية مزايا إنسانية وشخصية ويجمع الكلّ على أنه "فرنسي بالعمق" بما له وما عليه.

وأُعلن اليوم الاثنين يوم حداد وطني في فرنسا، مع الوقوف دقيقة صمت في الإدارات والمدارس، فيما يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم تكريم عسكرية وجنازة رسمية تقام في كنيسة سان سولبيس في باريس.

وأعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال منذ الجمعة مشاركتهم.

في المقابل، أعلن الديوان الملكي المغربي أنّ الملك محمّد السّادس لن يتمكّن من الحضور بسبب المرض، وسيمثله ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن.

ومن الشخصيات الأجنبية التي يتوقع حضورها سياسيون كانوا في الحكم في عهد شيراك، مثل المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر، ورئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، والرئيس السنغالي الأسبق عبدو ضيوف. وبعد ذلك يستقبل ماكرون بعض هؤلاء الزوار حول مائدة غداء، وفق فرانس برس.

ومنذ الأحد، توافد الفرنسيون بالآلاف إلى مبنى "ليزانفاليد" الذي يؤوي أضرحة بعض من كبار رجال فرنسا مثل نابوليون، لإلقاء التحية أمام نعش شيراك الذي كان من أبرز وجوه الحياة السياسية الفرنسية وتنسب إليه، ولا سيما بعد انسحابه من الحياة السياسية، مزايا إنسانية وشخصية ويجمع الكلّ على أنه "فرنسي بالعمق" بما له وما عليه.

وانتظر المواطنون وسط مشاعر التأثر تحت المطر أحيانا في باحة المبنى واقفين في صف طويل امتد حتى الشارع، ليكرموا الرجل الذي قاد فرنسا على مدى 12 عاما بين 1995 و2007، بعدما كان رئيس بلدية باريس بين 1977 و1995.