"هيئة الأسرى" تحذر من تفاقم الوضع الصحي لكمال أبووعر

رام الله- أ ش أ:

حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، من مواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق الأسير المريض كمال أبو وعر (46 عاما) من مدينة قباطية في جنين شمال الضفة الغربية، والقابع حاليا في سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن الأسير أبو وعر المعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما، يعاني من مرض السرطان في الحلق، ومن تكسر صفائح الدم، وحالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ، دون أن تقدم له إدارة سجون الاحتلال أية أدوية أو جرعات علاجية متخصصة لمرضه. وأكدت أن المماطلة في إعطائه الجرعات أو العلاجات اللازمة قد يؤدي الى فقدان صوته في الوقت القريب.

من ناحية أخرى، ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الاثنين، سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، من بينهم الأسيرة هبة اللبدي، وأقدمهم الأسير أحمد غنام المضرب عن الطعام منذ 79 يوما.

يشار إلى إن الاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.