إصابة عدد من الأشخاص في انفجار بمدينة بلجيكية

أنتويرب (بلجيكا)- (د ب أ):

أصيب عدد من الأشخاص في انفجار وقع في مدينة أنتويرب البلجيكية.

وذكرت الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لا يزال هناك أشخاص مطمورين أسفل الأنقاض، مضيفة أنه تم إنقاذ أحد المصابين.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار أصاب ثلاثة مبان، مضيفة أن قوات الإنقاذ تتواجد بأعداد كبيرة في المنطقة.

ولم تدل الشرطة حتى الآن ببيانات عن سبب الانفجار الذي وقع في تمام الساعة 20ر12 ظهر اليوم (التوقيت المحلي).