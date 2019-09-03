  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    إصابة عدد من الأشخاص في انفجار بمدينة بلجيكية

    02:21 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    إصابة عدد من الأشخاص في انفجار بمدينة بلجيكية

    إصابة عدد من الأشخاص في انفجار بمدينة بلجيكية

    أنتويرب (بلجيكا)- (د ب أ):

    أصيب عدد من الأشخاص في انفجار وقع في مدينة أنتويرب البلجيكية.

    وذكرت الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لا يزال هناك أشخاص مطمورين أسفل الأنقاض، مضيفة أنه تم إنقاذ أحد المصابين.

    وأوضحت الشرطة أن الانفجار أصاب ثلاثة مبان، مضيفة أن قوات الإنقاذ تتواجد بأعداد كبيرة في المنطقة.

    ولم تدل الشرطة حتى الآن ببيانات عن سبب الانفجار الذي وقع في تمام الساعة 20ر12 ظهر اليوم (التوقيت المحلي).

    انفجار بلجيكا مدينة أنتويرب

    الخبر التالى:

    سكاي نيوز: تسمية محمد الفكي ناطقًا رسميًا باسم المجلس السيادي السوداني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان