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    مقتل أحد أبرز قادة "طالبان" في غارة جوية في أفغانستان

    01:38 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    مقتل أحد أبرز قادة "طالبان" في غارة جوية في أفغانستان

    غارات جوية-أرشيفية

    كابول - أ ش أ

    أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل أحد أبرز قادة حركة طالبان في غارة جوية استهدفت إحدى بلدات إقليم "غزني " جنوب شرق البلاد.

    وأفاد بيان للوزارة، بثته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، بأن الغارة التي استهدفت بلدة "خوجياني" التابعة لإقليم "غزني " أسفرت عن مقتل المدعو: مولوي عبد الحنان، أحد أبرز قادة "طالبان" وعضو اللجنة العسكرية للحركة في إقليم "غزني".

    ولم يصدر حتى الآن تعليق بهذا الصدد عن حركة "طالبان".

    يذكر أن "طالبان" شنت أمس السبت، عدة هجمات استهدفت مراكز اقتراع في أنحاء متفرقة من أفغانستان، لعرقلة سير الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس.

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    غارة جوية وزارة الدفاع الأفغانية أفغانستان حركة طالبان

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