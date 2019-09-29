  • عاجل: القاهرة 34.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة أسعار الذهب

    زلزال شدته 6.4 ريختر يضرب جنوب الفلبين

    08:23 ص الأحد 29 سبتمبر 2019
    زلزال شدته 6.4 ريختر يضرب جنوب الفلبين

    زلزال _ارشيفية

    مانيلا- (د ب أ):

    ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين اليوم الأحد، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات، وفقا لمسؤولين.

    وذكر المعهد الفلبيني للبراكين والزالزل أن مركز الزلزال كان يقع جنوب شرق بلدة خوسيه أباد سانتوس في مقاطعة دافاو اوكسيدنتال، على بعد 1096 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا.

    وأضاف المعهد أن مدينة جنرال سانتوس القريبة شعرت بأقصى شدة للزلزال حيث تم تسجيل شدة الزلزال بها بـ 4 درجات.

    وقال المعهد إنه تم بالفعل تسجيل العديد من الهزات الارتدادية منذ أن وقوع الزلزال في الساعة 10:02 صباحًا (0202 بتوقيت جرينتش).

    وتقع الفلبين على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، حيث يضرب المنطقة حوالي 90 بالمئة من زلازل العالم.

    زلزال الفلبين خوسيه أباد سانتوس

    الخبر التالى:

    ترامب ينتقد مساعي الديمقراطيين لعزله ويصفها بالهجوم على الناخبين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان