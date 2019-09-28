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    مقتل 8 عناصر من داعش في عملية أمنية بصلاح الدين شمالي العراق

    08:34 م السبت 28 سبتمبر 2019
    مقتل 8 عناصر من داعش في عملية أمنية بصلاح الدين شمالي العراق

    قوات العراق

    بغداد - (أ ش أ):

    قُتل 8 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في عملية أمنية غربي مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

    وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم السبت- أن "قوة مشتركة من اللواء 21 في فرقة المشاة 14، وفوج التكتيكي الخاص التابع إلى مديرية شرطة صلاح الدين، ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، تمكنت بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، من تنفيذ عملية أمنية لملاحقة بقايا فلول (داعش) الإرهابي في جزيرة الصينية غرب مدينة تكريت، الأمر الذي أسفر عن مقتل 8 عناصر، وتدمير 4 أوكار أحدها مفخخة، علاوة على تدمير ملجأ و3 سيارات كانت معدة للتفجير".

    وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية لملاحقة فلول خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي في مناطق متفرقة بالبلاد.

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    بغداد العراق محافظة صلاح الدين الإرهاب تنظيم داعش

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