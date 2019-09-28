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    الإمارات وكازاخستان تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

    02:32 م السبت 28 سبتمبر 2019
    الإمارات وكازاخستان تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

    أمل عبدالله القبيسي

    أبوظبي/نورالسلطان - أ ش أ

    بحثت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل عبدالله القبيسي، مع رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني داريجا نزارباييف، سبل تعزيز التعاون البرلماني في المحافل الدولية وتفعيل التنسيق بين المجلسين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    وأكدت القبيسي - خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول آوراسيا في عاصمة كازاخستان نورسلطان وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - حرص بلادها على مواصلة دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية مع كازاخستان وبذل كل ما من شأنه تنمية وتطوير مختلف أوجه العلاقات التي تعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين.

    من جهتها، أكدت نزارباييف أن الإمارات شريك أساسي في الكثير من المشاريع المشتركة وخاصة في مجال الطاقة ومن أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، مثمنة اختيار الإمارات لكازاخستان لإطلاق أول رائد فضاء إماراتي، مشيدة بالتطور وبالدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية ورفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المائة اعتبارا من الدورة المقبلة.

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    Asha
    أمل عبدالله القبيسي الإمارات كازاخستان مجلس الشيوخ الكازاخستاني داريجا نزارباييف

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