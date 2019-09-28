استدعاء بومبيو في الكونجرس للشهادة حول ضغط ترامب على أوكرانيا

واشنطن - (أ ش أ):

قرر رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب الأمريكي استدعاء وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو للشهادة بسبب عدم تقديمه الوثائق ذات الصلة بقضية أوكرانيا وتأثيرها على الانتخابات الأمريكية القادمة.

ووجه رؤساء لجان الشئون الخارجية والاستخبارات والإشراف بمجلس النواب بالكونجرس خطابا إلى بومبيو يلزمونه بتقديم الوثائق ذات الصلة للتحقيق الخاص بتوجيه اللوم للرئيس الأمريكي وإحضار المستندات المرتبطة بذلك بحلول الرابع من أكتوبر المقبل.

كما أبلغ مسئولو تلك اللجان، في خطابات مستقلة، خمسة من كبار مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية بضرورة الشهادة أمام الكونجرس لصلتهم بالقضية.

وكانت تلك اللجان قد وجهت أكثر من خطاب إلى بومبيو لتقديم المستندات التي تفيد بالضغط على الحكومة الأوكرانية للمساعدة في إعادة انتخاب ترامب لفترة ولاية ثانية وقد أكد مسئولو اللجان أنهم بسبب عدم الرد على تلك الخطابات كان لابد من إجراء ملزم للوزارة.