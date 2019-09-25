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    متحدث إيراني: الإفراج عن الناقلة البريطانية مع إبقاء ملف "مخالفاتها " مفتوحا

    01:16 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    متحدث إيراني: الإفراج عن الناقلة البريطانية مع إبقاء ملف "مخالفاتها " مفتوحا

    المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

    طهران - أ ش أ

    أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ، انتهاء عملية توقيف ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ملف البت بمخالفاتها ما زال مفتوحا.وقال موسوي - في تغريدة على حسابه الخاص بموقع تويتر- وفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء، إنه من خلال متابعة وزارة الخارجية والتعاون الموقف ، فإن السلطة القضائية ومؤسسة الموانئ والملاحة البحرية، انتهت اليوم الأربعاء، عملية توقيف السفينة، ستينا إمبيرو، لافتا إلى أن ملف البت ببعض المخالفات التي ارتكبتها الناقلة ، وما أسماها ب"الأضرار البيئية " التي سببتها مازال مفتوحا.

    وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مالك وقبطان السفينة قدما تعهدا خطيا بقبول قرار المحكمة.

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    عباس موسوي ايران ناقلة النفط

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