العراق: إحباط عملية تسلل لـ"داعش" جنوبي الموصل

بغداد - أ ش أ

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمالي البلاد، ومقتل اثنين من عناصر التنظيم، والقبض على اثنين آخرين.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إنه "بعملية استخبارية نوعية، تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تسلل قام بها الدواعش عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل، وتم نصب كمين لهم، وقُتل اثنان منهم، والقبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها".