أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك حسام البدري هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

العراق: إحباط عملية تسلل لـ"داعش" جنوبي الموصل

11:43 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2019
العراق: إحباط عملية تسلل لـ"داعش" جنوبي الموصل

تنظيم داعش

بغداد - أ ش أ

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمالي البلاد، ومقتل اثنين من عناصر التنظيم، والقبض على اثنين آخرين.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إنه "بعملية استخبارية نوعية، تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تسلل قام بها الدواعش عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل، وتم نصب كمين لهم، وقُتل اثنان منهم، والقبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها".

هذا المحتوى من

تنظيم داعش الإرهاب مدينة الموصل العراق

الخبر التالى:

القيادة الأمريكية بأفريقيا: مقتل 11 من عناصر داعش في ليبيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان