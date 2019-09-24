بدء تحقيقات عزل ترامب بسبب مكالمة هاتفية.. ماذا يحدث في أمريكا؟

كتب – محمد عطايا:

منذ أسبوع مضى، كشف مصدر في الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، عن مطالبة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، من نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية، الضغط على نجل خصمه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة، جو بايدن.

ونشرت الصحف والمواقع الأوروبية، تصريحات المصدر الأمريكي، بشأن المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي، للإشارة إلى أن ترامب حاول التأثير على بايدن خصمه في الانتخابات المقبلة للفوز بالجولة الثانية.

أثارت المكالمة الهاتفية جدلًا كبيرًا بين الديمقراطيين، الذين طالبوا بعزل ترامب من منصبه.

وكان هانتر بايدن الابن الثاني للسناتور جو بايدن، عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية ابتداء من عام 2014 ، عندما كان والده نائبا للرئيس باراك أوباما.

وشكلت هذه الشركة هدف تحقيق مدع عام أوكراني كانت واشنطن ترغب في إقالته بسبب سجله السيئ في مكافحة الفساد.

وطلب بايدن، الجمعة، أن ينشر ترامب نص المكالمة الهاتفية، مع تأكيده أنه لم يتحدث "أبدا" مع ابنه "حول أنشطته المهنية في الخارج".

وقال ترامب، الأحد الماضي، إنه "يتمنى" أن يكون هناك إمكانية لنشر مضمون مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني"، فيما ازدادت حدة الجدل بينه وبين المعارضة حول هذه المسألة.

تطورت الأوضاع سريعًا في الولايات المتحدة، وتجددت الدعوات المطالبة بعزل الرئيس الأمريكي، ما جعل ترامب يؤكد أنه أذن للإفراج عن النص الكامل للمكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، "أنا حاليًا في الأمم المتحدة ممثلاً لبلدنا، لكنني سمحت بالإفراج غدًا عن النص الكامل والمفصل عن محادثتي الهاتفية مع رئيس أوكرانيا زيلينسكي".

وأكد: "سيرى العالم أنها كانت مكالمة ودية للغاية ومناسبة تمامًا".

ويأتي ذلك على الرغم من أن ترامب أدلى بمواقف متضاربة حول المسألة في الأيام الأخيرة.

بدء التحقيقات

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن هناك تحقيقات من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس الأميريكي دونالد ترامب.

وأضافت بيلوسي، في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن ما تقوم به إدارة ترمب يقوض الأمن القومي الأمريكي.

في المقابل، قال ترامب، تعليقًا على إجراءات عزله، أنها ستعزز من فرص إعادة انتخابه.

واعتبر ترامب أن قرار بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس ببدء إجراءات عزله بمثابة "تحرش رئاسي.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر بعد مؤتمر صحفي لبيلوسي "تحرش بالرئاسة".