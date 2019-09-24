مصر تُرسل حزمة ثانية من المساعدات الإنسانية للسودان

القاهرة- (مصراوي):

أرسلت مصر الحزمة الثانية من المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان، الثلاثاء، وذلك في إطار علاقات الأخوة والتعاون وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم المستمر للخطوات التي يتخذها السودان لتنفيذ استحقاقات عملية في بناء مؤسسات المرحلة الانتقالية.

واستقبل عدد من المسؤولين السودانيين المساعدات المصرية في ساحة الحرية وسط العاصمة السودانية الخرطوم، وعلى رأسهم الدكتور محمد السناري مصطفى المفوض العام لمفوضية العون الإنساني السودانية، والرشيد سعيد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين بقوى الحرية والتغيير، إلى جانب قيادات من وزارتيّ الدفاع والخارجية، والهلال الأحمر السوداني. وحظيت مراسم الاستقبال بترحاب شعبي كبير.

وأكّد سفير مصر لدى السودان السفير حسام عيسى، دعم مصر حكومةً وشعباً للسودان الشقيق وتأييدها لأهداف وآمال الشعب السوداني وتطلعات ثورته، حتى يتبوأ السودان المكانة الدولية والسياسية والاقتصادية التي يستحقها، والتي تتناسب مع إمكانياته الطبيعية والبشرية.

كما ألقى المفوض العام لمفوضية العون الإنساني كلمة أعرب فيها عن شكره لمصر على جهودها الحثيثة لدعم الشعب السوداني على كافة المستويات.