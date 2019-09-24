استخبارات كوريا الجنوبية: زعيم بيونجيانج قد يزور البلاد في نوفمبر

سول- (د ب أ):

قال جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي، الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، قد يزور البلاد في نوفمبر المقبل.

تأتي الزيارة ردا على أخرى قام بها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن لكوريا الشمالية في سبتمبر من العام الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن رئيس جهاز الاستخبارات سو هون، أوضح في اجتماع عام للجنة الاستخبارات البرلمانية، أن الزعيم كيم قد يزور مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، بناء على تقدم في المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وذلك وفقا للنائبة البرلمانية عن حزب كوريا للحرية، المعارض الرئيسي.

من ناحية أخرى، ذكر جهاز الاستخبارات أنه من الممكن أن يُجري الزعيم كيم زيارة الصين للمرة الخامسة، لإجراء محادثات قمة مع نظيره الصيني، مضيفا أنه يراقب الوضع عن كثب نظرا لزياراته إلى الصين قبل القمتين الأولى والثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والذكرى السنوية السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيونجيانج وبكين بهدف تعزيز الصداقة بينهما.