بمشاركة عربية وأفريقية وأوروبية.. مصر تستضيف اجتماع عملية الخرطوم

القاهرة- (مصراوي):

تستضيف مصر يوميّ 24 و25 سبتمبر، بالتنسيق مع البرتغال، الاجتماع الموضوعي لعملية أُطلِقت عام 2014 بين الاتحاد الأووربي ودول القرن الأفريقي لمكافحة أسباب وتبعات الهجرة غير الشرعية، ويُطلق عليها "عملية الخرطوم".

والاجتماع بعنوان "الإطار القانوني وتطوير السياسات: تحقيق الاستفادة المثلى من هجرة العمالة المنظمة". ويهدف إلى وضع آليات لدعم الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الهجرة الشرعية، وتوفير آليات للتشاور حول أفضل الممارسات ولتبادل وجهات النظر حول الإجراءات العملية التي يُمكن تطبيقها على الصعيد الوطني.

ويُتوقع أن يشارك في الاجتماع أكثر من 20 دولة عربية وأفريقية وأوروبية من أعضاء عملية الخرطوم، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

ويأتي الاجتماع ضمن الاجتماعات الموضوعية المتوالية التي تعقدها عملية الخرطوم، والتي كان آخرها الاجتماع الموضوعي بعنوان "حماية السيدات والفتيات خلال عملية التنقل من أفريقيا إلى أوروبا"، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم في أغسطس 2018.

وتستضيف مصر هذا الحدث الإقليمي الهام بعد أيام فقط من استضافتها لفعاليات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، والذي عُقِد على المستوى الوزاري للمرة الأولى.

وتؤكد بذلك مُجددًا على الأولوية البالغة التي توليها مصر، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لموضوعات الهجرة بصفتها من أخطر التحديات الراهنة التي تواجهها القارة الأفريقية، ولأهمية تعزيز التعاون القائم مع الدول الأوروبية للتعاطي مع هذا الملف بأبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لاسيّما من خلال تشجيع مسارات الهجرة الشرعية، ومن بينها هجرة العمالة بين أفريقيا وأوروبا.

كانت مصر استضافت في مارس الماضي اجتماعًا في إطار برنامج الحوار اليورو-متوسطي في مجال الهجرة تحت عنوان "تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حول تنقل العمالة في منطقة البحر المتوسط"، وذلك في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات إقليميًا، اتصالًا بتنمية قدرات العمالة وزيادة فرصها في الاندماج في أسواق العِمالة بالدول المجاورة.

وفي يوليو 2018، استضافت مصر اجتماعاً موضوعيًا آخر لعملية الخرطوم بعنوان "تطبيق القانون وبناء القدرات".