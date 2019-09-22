"يونهاب": وسائل الإعلام الكورية الشمالية تندد مجددا بكوريا الجنوبية

سول - أ ش أ

ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية ، اليوم الأحد، أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية نددت مجددا بكوريا الجنوبية، بعد أن توقفت في الفترة الأخيرة من بث تلك التنديدات، وذلك على الرغم من توقعات باستئناف محادثات نزع السلاح النووي على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت (يونهاب) عن صحيفة (رودونج شينمون) الناطقة باسم حزب العمال الحاكم الكوري الشمالي قولها " إن كوريا الجنوبية لن تتمكن من التنصل من مسؤوليتها عن تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية".. مشيرة إلى أن المسئولين الجنوبيين اعتبروا أن بيونج يانج تشكل توترا رغم أنهم يحاولون مواصلة الحوار معها .. واصفة هذه التصريحات بأنها "سلوك وقح".

وعلقت (يونهاب) على ذلك قائلة إن كوريا الشمالية تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تعزيز نفوذها التفاوضي قبل استئناف المفاوضات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية.