وزير الدفاع الروسي يكشف التهديد الرئيسي لبلاده

موسكو- (د ب أ):

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن ثقة الولايات المتحدة في "تفوقها بالقوة واحتمال اتخاذها لخطوات غير معقولة" يمثلان تهديدا رئيسيا بالنسبة لروسيا والبلدان الأخرى.

وقال شويجو لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية: "عندما تدرك ضعفك وتهتم بالحفاظ على التوازن والأمن المتساوي الشامل، فيجعلك ذلك للتفكير. ولكن عندما تعتقد مثلما يحدث حاليا في الولايات المتحدة أن توازن القوى أصبح لصالحك فمن الممكن أن تأتي إلى ذهنك أفكار مختلفة، بما فيها غير المعقولة".

وأشار إلى أن احتمال وقوع خطأ في نظام إدارة الأسلحة في ظروف المستوى الحالي للمعلوماتية كبير. ولذلك تزداد حاليا، وفق قوله، أهمية حل مشكلة الأمن المعلوماتي بالذات.

وحول الوضع في العالم، أعرب الوزير الروسي عن أمله في أن تكون مسألة مشاركة روسيا في حرب حقيقية ليست موجودة حاليا.

وأضاف: "كل الأخطار والعواقب التي ستؤدي إليها هذه الحرب، واضحة للجميع".

وأكد أن تطور العلم والصناعة الروسية تسمح لروسيا بمواجهة الولايات المتحدة بنجاح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موسكو لا تحاول منافسة واشنطن "على جميع الجبهات".

وتابع: "إذا قمتم بتحليل الميزانية العسكرية الأمريكية فستفهمون أن الولايات المتحدة تنفق أموالا هائلة على قواعدها العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. ويبلغ عدد هذه القواعد حاليا 170".

وأضاف أن النفقات الأمريكية على العملية العسكرية في أفغانستان وحدها تساوي تقريبا حجم الميزانية العسكرية السنوية لروسيا.