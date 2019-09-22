باكستان تتضامن مع السعودية وتدعو لعدم التسرع في قرارات قد تهدد المنطقة

إسلام آباد- (د ب أ):

أعربت باكستان عن "تضامنها" مع المملكة العربية السعودية، ودعت الرياض إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، بحسب ما صرح به وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن قريشي قوله للصحفيين، الأحد، إن رئيس الوزراء عمران خان أجرى مناقشات مفصلة مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن "الوضع الدقيق الحالي" في الشرق الأوسط.

واختتم خان أمس السبت زيارة للسعودية استمرت يومين، ثم توجه إلى نيويورك لحضور الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال قريشي: "أكدنا للسعوديين تضامننا، وأيضا ضرورة توخي الحذر... دعوناهم إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تضر بالسلام والاستقرار في المنطقة."