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    الجيش اليمني يرصد تعزيزات قتالية لميليشيا الحوثي جنوبي الحديدة

    06:34 م السبت 21 سبتمبر 2019
    الجيش اليمني يرصد تعزيزات قتالية لميليشيا الحوثي جنوبي الحديدة

    ميليشيا الحوثي

    عدن - (أ ش أ):

    رصدت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، دفع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بتعزيزات جديدة باتجاه جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

    وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن قوات الجيش اليمني رصدت اليوم، تحركات لمجاميع تابعة لميليشيا الحوثي، وأعداد من آلياتها القتالية صوب مديرية الدريهمي.

    من ناحية أخرى، قصفت الميليشيا المتمردة مواقعا لقوات الجيش اليمني شرقي مديرية الدريهمي بالأسلحة الرشاشة، وكانت مليشيا قد قصفت ،أمس، بقذائف الهاون مواقع الجيش في منطقة الجبلية بمديرية التحتيا.

    وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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