​كوريا الجنوبية تستضيف معرض "أديكس" للدفاع الشهر المقبل

سول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع في سول اليوم السبت، أنه من المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية معرضا للفضاء والدفاع الشهر المقبل.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت ،نقلا عن بيان للوزارة ، أن معرض سول الدولي للفضاء والدفاع "أديكس" سوف يفتتح في 15 أكتوبر وحتى 20 من نفس الشهر في مطار "سول" في مدينة سونجنام جنوبي سول، ومن المتوقع أن يجمع المعرض 430 شركة متخصصة في صناعة الأسلحة من 34 دولة.

وأوضحت الوزارة أن الحدث بمثابة فرصة رائعة لشركات تصنيع الأسلحة العالمية لترويج منتجاتها وكذلك بالنسبة للحضور الذين ستتاح لهم فرصة الإطلاع على أحدث التقنيات في صناعة الطيران والدفاع وغيرها من الأسلحة.

ومن المقرر أن يشمل المعرض مختلف أنواع الطائرات والطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة بما في ذلك المقاتلتان "اف-15 كيه" و"كيه اف-16" ودبابات قتالية "كيه2"

ومنظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "تشونموو" وغيرها.

وسيتمكن الحضور أيضا من مشاهدة عرض طيران عسكري لفرقة "بلاك إيجلز" وكذلك عروض أخرى لفرق مدنية من خارج البلاد، وفقا للوزارة.

ومن المقرر أن يتم عقد عدة اجتماعات وحلقات دراسية بحضور أكثر من 95 من الوزراء والقادة العسكريين والخبراء من 54 دولة على هامش المعرض، حيث سيعملون على ترويج الدبلوماسية الدفاعية بنشاط، وفقا للوزارة.

يذكر أن "أديكس" انطلق لأول مرة عام 2007 ويعقد كل عامين منذ ذلك الحين.