مقتل 8 وإصابة العشرات في اشتباكات بين القوات الأفغانية وطالبان

كابول- (د ب أ):

استمر القتال بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان في إقليم باجلان بشمال شرق البلاد، اليوم الاثنين، بعد أن شن المسلحون هجوما على عاصمة الإقليم في اليوم السابق.

وقد قُتل ثمانية أشخاص على الاقل، بينهم أربعة من أفراد قوات الأمن، منذ اندلاع القتال أمس الأحد في عاصمة الإقليم بولي خومري، بحسب ما قاله الدكتور محمد أنور ورداك، رئيس المستشفى العام في المدينة، في حديث لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

وأوضح أن هناك نحو 55 مصابا آخرين، من بينهم 21 من أفراد قوات الأمن.

من ناحية أخرى، قال محمد ظريف ظريف وحياة الله وفا، العضوان في مجلس الإقليم، إن عناصر طالبان مازالوا يواجهون قوات الأمن في منطقة تقع على بعد ما يتراوح بين سبعة وثمانية كيلومترات شمال وسط المدينة.

وقالا إن طالبان قد أغلقت الطرق السريعة التي تربط مدينة بولي خومري بالعاصمة كابول، ومدينة بلخ الشمالية ومدينة قندوز الشمالية الشرقية.

وأوضح ظريف أن الاتصالات في عاصمة الاقليم تعمل بالكاد مع شبكة خلوية واحدة نشطة في بعض الأحيان.

ويعتبر هجوم طالبان على بولي خومري الهجوم الثاني لها على مدينة أفغانية خلال يومين، بعد الهجوم الاول على قندوز في مطلع الأسبوع الجاري.