زوكربيرج إلى واشنطن لإجراء محادثات حول "تنظيم" الانترنت

واشنطن- (أ ف ب):

أعلن موقع فيسبوك أن رئيسه التنفيذي مارك زوكربيرج سيتوجه إلى واشنطن، اليوم الخميس، لإجراء محادثات خاصة مع صانعي السياسة هناك، في الوقت الذي تتعامل فيه الشبكة الاجتماعية الرائدة مع عدد لا يحصى من القضايا التنظيمية والقانونية.

وتأتي زيارة زوكربيرج بعد 5 أشهر من مثوله أمام الكونجرس في جلسة استماع عاصفة، حيث تم استجوابه حول حماية البيانات واختراق الخصوصية.

وقال متحدث باسم فيسبوك أمس الأربعاء: "يتوجه مارك الى واشنطن للاجتماع مع صانعي السياسة ومناقشة تنظيم الإنترنت في المستقبل، لكن لا توجد مناسبات عامة مقررة".

وتأتي الزيارة مع تقصي هيئات مكافحة الاحتكار الأمريكية في سلوك محتمل لفيسبوك يتعارض مع مبدأ المنافسة، وكذلك مع مناقشة المشرّعين الأمريكيين لتشريعات تتعلق بالخصوصية.

وقبل شهرين فرضت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية غرامة مالية بقيمة 5 مليارات دولار على فيسبوك لانتهاكه حماية البيانات، في تسوية واسعة النطاق تضمنت تجديد ضوابط الخصوصية والرقابة على الشبكة الاجتماعية.

وفي وقت سابق الأربعاء، مَثَل مسؤولون تنفيذيون من فيسبوك وغوغل وتويتر أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ للإجابة على أسئلة حول "المسؤولية الرقمية" في مواجهة العنف والتطرف على الإنترنت.

وأعلن فيسبوك هذا الأسبوع أنه يتعاون مع شرطة في اطار الجهود لإحباط عمليات البث المباشر للهجمات الإرهابية كما حصل في مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.