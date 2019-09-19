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    الإمارات تقرر الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

    07:41 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
    الإمارات تقرر الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

    أرشيفية

    أبو ظبي - (د ب أ):

    قررت دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

    وقال مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي "يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

    ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات ، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها على تويتر صباح اليوم الخميس.

    وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

    الإمارات أمن الملاحة البحرية التحالف الدولي وزارة الخارجية

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