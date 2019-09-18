أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

ماكرون يستنكر الأعمال العدائية التى استهدفت منشآت نفطية سعودية

07:42 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2019
ماكرون يستنكر الأعمال العدائية التى استهدفت منشآت نفطية سعودية

إيمانويل ماكرون

الرياض - (أ ش أ):

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو ، مؤكدا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

وشدد ماركون، في اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء ، على ضرورة ألا يظهر العالم ضعفا تجاه هذه الاعتداءات، معبرا في الوقت ذاته عن تقديره لقيادة السعودية في حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأبدى الرئيس الفرنسي استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أدان ، خلال اتصال هاتفي أجراه الثلاثاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الهجمات التي استهدفت منشآت نفط سعودية.

هذا المحتوى من

إيمانويل ماكرون منشآت نفطية سعودية شركة أرامكو محمد بن سلمان

الخبر التالى:

فرنسا تبدي استعدادها للمشاركة في تحقيق لمعرفة مصدر هجمات أرامكو
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان