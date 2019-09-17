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إسبانيا تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 نوفمبر المقبل

10:38 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
إسبانيا تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 نوفمبر المقبل

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

مدريد - (أ ش أ)

أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في إسبانيا بيدرو سانشيز، اليوم /الثلاثاء/، إجراء الانتخابات البرلمانية في بلاده يوم 10 نوفمبر القادم.

قال سانشيز - في تصريحات أوردتها قناة "يورونيوز" الأوروبية - إن المهمة الموكلة إليه أصبحت "مستحلية"، موضحاً أنه "ليس هناك أغلبية في الهيئة التشريعية تضمن تشكيل الحكومة، وهو ما يدفع إلى تكرار الانتخابات في 10 نوفمبر".

وكان سانشيز قد فشل مؤخراً في تأمين دعم كاف له ليصبح رئيساً للوزراء.

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