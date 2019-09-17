صحيفة سودانية: استحداث منصب "نائبين" بالمجلس السيادي

القاهرة- (مصراوي):

كشفت صحيفة "التيار" السودانية، الثلاثاء، أن المجلس السيادي اتفق على استحداث منصب نائبين لرئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يختارهما المكوّنين العسكري والمدني بالمجلس.

وقالت الصحيفة إن المكوّن العسكري رشّح عضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) لشغل منصب النائب الأول، فيما يُجري المكوّن المدني مشاورات لاختيار النائب الثاني.

كان السودان استكمل الشهر الماضي تشكيل المجلس السيادي، الذي يضم 11 عضوًا (5 عسكريين و6 مدنيين)، والذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تستمر 3 سنوات حتى إجراء الانتخابات.

ويحل هذا المجلس محل المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 1 أبريل الماضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة.

ويعد المجلس السيادي أعلى سلطة في السودان، لكنه فوض سلطات تنفيذية واسعة إلى مجلس الوزراء.

ويضم المجلس 6 مدنيين، بينهم امرأتان، و5 عسكريين، هم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر كريم.

وتضمنت قائمة الأعضاء المدنيين في المجلس، حسن شيخ إدريس عن نداء السودان، وعائشة موسى عن القوى المدنية، وصديق تاور عن قوى الإجماع الوطني، ومحمد سليمان الفكي عن التجمع الاتحادي، ومحمد حسن التعايشي، ورجاء نيكولا عبدالمسيح.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة الدستورية في احتفالية رسمية حضرها مسؤولون أفارقة وأجانب، وبعد أربعة أشهر من الإطاحة بحكم البشير.