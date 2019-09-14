الجامعة العربية تدين الهجمات على منشات نفطية سعودية

القاهرة - (أ ش أ):

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها حركة أنصار الله الحوثية على منشآت نفطية سعودية باستخدام طائرات مسيرة في كل من موقع "بقيق"، وحقل "خريص" النفطي ، واعتبرت الجامعة أن الهجمات تُعد تصعيداً خطيراً ليس فقط من قِبل الحوثيين، وإنما ممن يقفون وراءهم.

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة -في اصريح صحفي اليوم السبت- أن تبني الميلشيات الحوثية لمثل هذه العمليات الإرهابية يكشف عن أن قرارها صار مرتهناً بالكامل لطهران، مُضيفاً أن مثل هذه الأفعال تعكس طبيعة هذه المنظمات الإرهابية التي تنفذ أجندات خارجية لا علاقة لها باليمن أو أهلها.

وأوضح المصدر أن وزراء الخارجية العرب عبروا خلال اجتماعهم الأخير منذ يومين بمقر الأمانة العامة عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية، ودول الخليج، في مواجهة أي تهديدٍ يتعرضون له، مُضيفاً أن المجلس الوزاري اعتمد قراراً خاصاً بشأن أمن الممرات البحرية ومصادر الطاقة، كما أدان المجلس التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، معتبراً أن الهجمات الحوثية أحد صور هذه التدخلات.

وقال المصدر أن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية، وتعتبر أن العدوان على منشآتها النفطية مساسٌ بالأمن القومي العربي ينبغي التصدي له، كما تؤيد الجامعة كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة هذا العدوان الخسيس.