  • عاجل:"القاهرة 33".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    ميركل تحذر من خطورة الأوضاع في ليبيا

    09:17 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    ميركل تحذر من خطورة الأوضاع في ليبيا

    أنجيلا ميركل

    برلين - (أ ش أ)

    حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء من خطورة الأوضاع في ليبيا.

    وذكرت قناة (روسيا اليوم) -في نشرتها باللغة الإنجليزية- أن ميركل أبلغت أعضاء المجلس الأدنى في البرلمان الألماني (بوندستاج) أن الموقف فى ليبيا ينطوى على مخاطر من شأنها زعزعة الاستقرار فى القارة الإفريقية بأسرها".

    وقالت ميركل "إن الموقف في ليبيا يتطور بذات الأبعاد التي حدثت في سوريا، ومن ثم فقد بات ضروريا أن نبذل كل جهد ممكن من أجل ضمان عدم تحوله إلى حرب بالوكالة وألمانيا سوف تقوم بدورها من أجل تحقيق هذا الهدف".

    وتابعت "إن الأوضاع في إفريقيا ككل سوف تتعرض لعدم الاستقرار حال عدم استقرار ليبيا".

    هذا المحتوى من

    أنجيلا ميركل ليبيا سوريا

    الخبر التالى:

    روحاني: مستعدون للعودة لالتزاماتنا في الاتفاق النووي بشروط
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان