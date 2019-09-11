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    ذكرى 11 سبتمبر تتسبب في إلغاء احتجاجات هونج كونج

    01:21 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    ذكرى 11 سبتمبر تتسبب في إلغاء احتجاجات هونج كونج

    احتجاجات هونج كونج

    القاهرة – (مصراوي):

    ألغى ناشطون في هونج كونج الاحتجاجات، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، ونددوا بتقرير نشرته صحيفة رسمية صينية قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمل "إرهابي ضخم" في المدينة.

    وتجتاح الاحتجاجات، التي يشوبها العنف أحيانا هونغ كونغ، منذ شهور، وأشعلها غضب بشأن مشروع قانون لترحيل المتهمين في قضايا جنائية إلى الصين لمحاكمتهم.

    ثم اتسع نطاق الاحتجاجات، وتحول إلى دعوات مطالبة بالديمقراطية، وبأن يرفع الحزب الشيوعي الحاكم في بكين يده عن المدينة.

    وقالت طبعة صحيفة تشاينا ديلي، الصادرة في هونغ كونغ، على صفحتها على موقع فيسبوك، الثلاثاء: "المتعصبون المناهضون للحكومة يخططون لهجمات إرهابية كبيرة تشمل تفجير خطوط أنابيب غاز في هونغ كونغ يوم11 سبتمبر".

    وأرفقت الصحيفة مع تقريرها صورة للهجمات على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.

    واستكملت الصحيفة "المعلومات المسربة جزء من استراتيجية يضعها المحتجون المتطرفون في غرف الدردشة الخاصة بهم على الإنترنت".

    وقال محتج يدعى مايكل (24 عاما) تعليقا على منشور صحيفة تشاينا ديلي: "لسنا في حاجة حتى لتحري الحقائق لمعرفة أن هذا نبأ كاذب".

    احتجاجات هونج كونج هجمات 11 سبتمبر الصين

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