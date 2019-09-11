18 عامًا على هجمات 11 سبتمبر.. التعرف على رفات أحد الضحايا

القاهرة- (مصراوي):

وارت الثرى بقايا جثمان أحد ضحايا 11 سبتمبر، بعد 18 عامًا من هجمات غيرت الخريطة السياسية في الولايات المتحدة والعالم منذ ذلك الحين، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت جمعية رجال الأطفاء الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن رجال الأطفاء وأحباءهم تجمعوا لوداع مايكل هوب بعد التعرف على رفاته، أمس الثلاثاء.

وقالت الجمعية إنها تتمنى راحة البال لأسرة زميلهم بعد أن حدد الفحص الطبي، الأسبوع الماضي، المزيد من رفاته التي عثر عليها في منطقة جراوند زيرو، حيث موقع هجمات 11 سبتمبر.

وفي يوليو الماضي، قال الطب الشرعي إن 60 بالمائة فقط، من أصل 2735 شخصًا قُتلوا في الهجمات، تم تحديد هوية رفاتهم.

كان مايكل هوب من رجل الإطفاء المٌخضرمين لمدة 13 عامًا. وقالت عنه الجمعية في بيانها: "نتذكره و342 من رجال الإطفاء الاخرين الذين قضوا نحبهم في ذلك اليوم المشؤوم... لن ننساهم أبدًا".

وبالإضافة إلى رجال الإطفاء الذين قتلوا في ذلك اليوم، لقي مئات منهم حتفهم في السنوات التالية. يقول مسؤولو نيويورك إن 200 من رجال الإطفاء قد فقدوا أرواحهم بسبب أمراض مرتبطة بوقت عملهم في مركز التجارة العالمي بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001.

وفي 11 سبتمبر 2001، اختطف 19 رجلاً 4 طائرات تجارية أمريكية مُحملة بالوقود كانت متجهة إلى وجهات على الساحل الغربي. وقُتل ما لا يقل عن 3 آلاف شخص في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وخارج مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.