مصادر عسكرية يمنية: إحباط هجوم للحوثيين شمالي الضالع

عدن - أ ش أ

أفادت مصادر ميدانية وعسكرية يمنية اليوم الأربعاء، أن قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني أحبطت وكسرت زحفا واسعا لميليشيات الحوثي في جبهتي الزبيريات والريبي شرق وجنوب شرق منطقة الفاخر شمالي محافظة الضالع.

وأوضحت المصادر، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، باندلاع مواجهات في جبهة الزبيريات وتوسعت جنوبا باتجاه جبهة الريبي وصولا لجبهتي حبيلي الضبة والشاعري في منطقة حجر، وأسفرت محاولة التسلل عن مصرع وجرح معظم العناصر الحوثية المهاجمة.

وأضافت المصادر أن المليشيات حاولت التسلل في الأطراف الغربية لمنطقة "شخب" تحت غطاء نيراني كثيف، لكن تم رصدهم في وقت مبكر والتعامل معهم مباشرة وهو ما ضاعف من أعداد خسائرهم، تاركين عددا من قطع الأسلحة خلفهم.