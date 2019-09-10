شكري: مشاورات عربية بشأن توقيت عودة سوريا إلى الجامعة

القاهرة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن سوريا دولة عربية مهمة وهناك مشاورات فيما بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية بعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي.

وقال شكري في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة موضوع عودة سوريا في الاجتماع- إن الموضوع لم يتم تداوله بشكل واسع.

وأضاف أنه بعد إزالة محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، فستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار فيما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة.

وتابع شكري، أنه تم تداول الكثير من القضايا المهمة خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أن الوزراء ناقشوا القضايا الخاصة بالإصلاح الإداري والمالي للمنظمة العربية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الاجتماعات تناولت أيضا القضايا العربية على رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سوريا واليمن وليبيا، كما ناقش الوزراء قضايا الإرهاب وسبل القضاء عليه على المستوى العربي والمستوى الدولي.