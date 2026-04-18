أفادت مصادر إيرانية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في باكستان يوم الاثنين المقبل.

وقال مسؤولون إيرانيون مطلعون على المفاوضات، إنه من المتوقع وصول الوافدين إلى العاصمة إسلام آباد يوم الأحد، تمهيدًا لانطلاق جولة جديدة من المحادثات.

وفي السياق ذاته، رد مسؤول إيراني رفيع عبر"سي إن إن"، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تنازلات محتملة من طهران.

وأوضح المصدر الإيراني، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن إيران ترفض مزاعم موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، معتبرًا هذا الطلب غير قابل للتطبيق.

ونفى قبول المسؤول الإيراني، أن طهران وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم إلى أجل غير مسمى، مؤكدًا أنها لن تقبل أبدًا أن تكون استثناءً من القانون الدولي.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن ملف التخصيب لا يزال من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.

وحذر المصدر الإيراني، من أن التصريحات العلنية للرئيس الأمريكي قد تعرقل مسار المفاوضات، مضيفًا أن طهران قد ترى في ذلك محاولة لاستخدام الدبلوماسية كغطاء، وهو ما قد يدفعها للاستعداد للرد بقوة على أي تصعيد محتمل.