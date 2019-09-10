روسيا تأسف لفشل المفاوضات بين طالبان وواشنطن

الأمم المتحدة - (أ ش أ)

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم /الثلاثاء/ عن أسف موسكو لتعليق المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وقال نيبينزيا - خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نأسف لتعليق المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والتي ستمهد نتائجها الإيجابية الطريق نحو المصالحة الوطنية وتسوية أفغانية شاملة".

وأضاف أن روسيا تتوقع أن "الوضع الذي نشأ لن يؤدي إلى توقف طويل في الحوار بين الولايات المتحدة وحركة طالبان"، ودعا الطرفين "للعودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن".

وتابع المندوب الروسي: "تؤكد روسيا من جديد التزامها بالمساهمة في عملية السلام واستعدادها للعمل كضامن (تنفيذ) للاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، إلى جانب الدول الرئيسية الأخرى في المنطقة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن /الأحد/ الماضي، تعليق مفاوضات السلام مع حركة طالبان، واصفاً إيها "بالميتة"، وأنها "بالنسبة له قد انتهت بعد اعتراف الحركة بشن هجوم أدى إلى مقتل جندي أمريكي".

وأعلن أنه ألغى اجتماعًا تم التحضير له سراً، مع قادة طالبان الرئيسيين والرئيس الأفغاني بشكل منفصل، في كامب ديفيد، كان من المزمع عقده يوم الأحد الماضي.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل 10 مدنيين على الأقل وجرح 42 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة شنته حركة طالبان في كابول.