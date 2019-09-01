حزب الله يستهدف إسرائيل ودولة الاحتلال تقصف لبنان (تسلسل زمني)

القاهرة – مصراوي:

هدأت التوترات على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف حزب الله لآلية عسكرية ردت عليها تل أبيب بصف مواقع في الداخل اللبناني.

وقال حزب الله إنه تم تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة " افيفيم" شمالي دولة الاحتلال، وقال في بيان إن "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية، وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها".

كما نقل الحزب في بيان أن "الآلية المستهدفة هي ناقلة جند وفيها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأن طواقم الإخلاء التابعة للاحتلال كانت على مرأى ومرمى من المقاومة".

تبع عملية حزب الله قصف لدولة الاحتلال على مناطق جنوبي لبنان توقف بحسب الوكالة الرسمية في لبنان في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

ونستعرض في السطور التالية تسلسل التصعيد في الجنوب اللبناني:

- في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء أعلن جيش الاحتلال استهداف ناقلة جنود إسرائيلي بقذيفة موجهة، في ثكنة افيفيم.

- أمر الاحتلال المستوطنين في المنطقة الشمالية بالنزول إلى الملاجئ وأغلقت الطرقات نحو محيط الهجوم.

- تم إخلاق كل المناطق في حدود 4 كيلومتر من الهجوم بدول الاحتلال خوفا من هجوم جديد.

- في الرابعة والنصف بدأ الاحتلال في قصف مناطق في جنوب لبنان على رأسها مارون الراس.

- تعرض على الفور جيش الاحتلال لقذائف موجهة من الجانب اللبناني استهدفت ثكنات وآليات عسكرية على الحدود.

- بيان من حزب الله يتبنى القصف في الداخل الإسرائيلي ويعلن مقتل وإصابة 8 من جنود الاحتلال.

- إطلاع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو على التطورات خلال لقاءه مع رئيس هندوراس.

- حزب الليكود يعلن أنه لا معلومات عن ضحايا الهجوم.

- في حدود الخامسة والنصف يطلب رئيس وزراء لبنان سعد الحريري تدخل فرنسي أمريكي لوقف التصعيد.

- جيش الاحتلال يأمر أفراده بعدم إجراء أي حوارات إعلامية حول التصعيد مع حزب الله.

- رئيس دولة الاحتلال يهدد حزب الله ويعلن أن إسرائيل ستفعل أي شئ لتحمي مواطنيها.

-أجرت قوات الأمم المتحدة المسئولة عن حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) محادثات مع الأطراف المسئولة عن التوتر من أجل وقف التصعيد.

- الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تعلن انتهاء القصف الإسرائيلي في السادسة مساء.

- نتنياهو يقول إن عملية حزب الله لم تصب أي جندي إسرائيلي بخدش.

- جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته بعد إطلاق أكر من 100 قذيفة نحو جنوب لبنان.

- رفع كل القيود المفروضة على المستوطنين في شمال دولة الاحتلال.