تكريم عمدة فرنسي لقي حتفه في مواجهة مع عمال تفريغ شاحنات

باريس- (د ب أ):

نال عمدة قرية في فرنسا أعلى وسام في البلاد اليوم الجمعة، تكريما له بعدما فقد حياته قبل أربعة أيام في مواجهة مع عمال شاحنة تفريغ يعملون بصورة غير قانونية.

وأثارت وفاة جون-ماتيو ميشيل، 76 عاما، الحنق بين الفئة السياسية في البلاد وكذلك حزنا وغضبا في بلدية " سين"، بمقاطعة "فار" بالقرب تولون، جنوبي البلاد.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ميشيل صادف اثنين من عمال البناء وهما يقومان بتفريغ ركام موقع بناء في أراضي بلدته الواقعة داخل متنزه طبيعي إقليمي.

وقد أمرهما بأن يتوقفا، وهو ما تردد أنهما فعلاه ولكن العمدة تعرض للدهس بالشاحنة عندما تحركا بها للمغادرة. وقالت وسائل الإعلام الفرنسية إن الادعاء يتعامل مع الوفاة كحادث.

ومنحت وزيرة الحكومة المحلية الفرنسية جاكلين جورو، العمدة الراحل وسام جوقة الشرف خلال مراسم تشييع جنازته بالبلدة اليوم الجمعة، وتلت رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكتب ماكرون: "الجمهورية ليست هبة... بل كفاح دؤوب"، متعهدا باتخاذ رد "حازم يحتذى به، ولا يلين" إزاء السلوكيات المعادية للمجتمع.

ويشتكى الكثير من العمد المحليين في فرنسا، والذين يبلغ عددهم 35 ألف تقريبا، من قلة الاهتمام والموارد من الحكومات المحلية خصوصا في المناطق الريفية.

وكانت المناطق المحلية معقلا لحركة السترات الصفراء التي تصدرت عناوين الأخبار بدءا من أواخر العام الماضي باحتجاجات واسعة النطاق ضد زيادة كانت مقررة في الضرائب على الوقود، وقد ألغيت هذه الزيادة.