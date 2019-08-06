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    ترامب: موقفنا الاقتصادي قوي للغاية

    03:31 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    ترامب: موقفنا الاقتصادي قوي للغاية

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة موقف بلاده في ظل تصاعد حدة التوترات التجارية مع الصين.

    وكتب ترامب، على حسابه على موقع تويتر:"كميات هائلة من الأموال من الصين وغيرها من مناطق العالم تتدفق إلى الولايات المتحدة لأسباب من بينها السلامة والاستثمار وأسعار الفائدة".

    وأضاف :"نحن في موقف قوي للغاية. والشركات تأتي إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة".

    كانت الأسهم الأمريكية سجلت تراجعا يوم أمس في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

    وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية أمس بأكثر من 3%. كما تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي الأمريكي بأكثر من 850 نقطة أي بنسبة 2ر3%.

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