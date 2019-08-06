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غدًا.. ترامب يزور مدينتي إطلاق النار الجماعي

03:07 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
غدًا.. ترامب يزور مدينتي إطلاق النار الجماعي

ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الأربعاء، مدينتي "إل باسو" و"دايتون" في ولايتي تكساس وأوهايو واللتين شهدتا على مدى يومي السبت والأحد الماضيين، حادثي إطلاق نار جماعي، أسفرا عن مصرع أكثر من 30 وإصابة عشرات آخرين.

وأكد دي مارجو عمدة "إل باسو" وإدارة الطيران الفيدرالية زيارة الرئيس الأمريكي للمدينتين، وقال مارجو إنه سيطلب من ترامب دعم المدينة بكل الموارد الفيدرالية المطلوبة لتعزيزها.

ودعا ترامب الأمريكيين إلى إدانة الكراهية وتعهد بتقديم المساعدات الاتحادية للمواطنين للتعافي من تلك الحوادث.

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Asha
ترامب هجوم ال باسو أمريكا أوهايو
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