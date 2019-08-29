ردا على حكومة اليمن.. بيان من الإمارات بعد شنها ضربات جوية في عدن

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، إنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، وذلك ردا على بيان من حكومة اليمن المعترف بها دوليا برئاسة عبدربه منصور هادي اتهم الإمارات بتنفيذ غارات ضد قوات الحكومة الشرعية.

وأضافت الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) "بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتاريخ 28، 29 أغسطس 2019".

وتابع البيان أن "عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد".

وأوضح البيان أن "استهداف قوات التحالف تم عبر مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة قوات التحالف العربي في مطار عدن مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها".

وشدد البيان على أن الإمارات "لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد و الدفاع النفس".

وأشار البيان إلى أن "الأجهزة الاستخباراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية خلايا إرهابية بدأت تنشط في المناطق اليمنية الأمر الذي يهدد بشكل فعلي الجهود الكبيرة التي قام بها التحالف للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن ويهدد كذلك جهود التصدي لمليشيات الحوثي التي تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية".

وأشار البيان إلى "قلق الإمارات الشديد إزاء الأوضاع و التوتر الحاصل في جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن والعودة للساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية".

ولفت البيان إلى "نجاح التحالف العربي خلال السنوات الماضية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أخطر التنظيمات دوليا، حيث نجح التحالف بتحجيم خطورة التنظيم بشكل كبير جدا".

كانت حكومة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي المدعوم من السعودية والإمارات، دانت القصف الجوي التي شنته الإمارات على قوات قالت إنها تابعة "للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار بمحافظة ابين مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء وفي صفوف القوات المسلحة".

وذكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان رسمي إنها تحمل دولة الإمارات "كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية".

وجددت الوزارة طلبها بأن "توقف الامارات العربية المتحدة كافة أنواع الدعم المالي والعسكري لكل التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة وسلطة القانون..مهيبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة كقائدة لتحالف دعم الشرعية بالوقوف الى جانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكري غير القانوني وغير المبرر."

وقالت الوزارة في بيانها "الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها القانوني المكفول بالقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير".

وطالبت خارجية الحكومة الشرعية في اليمن بدورها "المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن بإدانة هذا الاستهداف السافر والاضطلاع بمسؤولية لحفظ الامن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وفقا لكافة القرارات الدولية ذات الصلة".

وتطورت الأوضاع في العاصمة المؤقت عدن في الأسابيع الأخيرة، حيث دارت اشتباكات بين عناصر في التحالف العربي هي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات تابعة لحكومة هادي في مدن عدن وشبوة وأبين وزنجبار.

وقالت قوات المجلس الانتقالي التي تسعى لإحياء دولة الجنوب في اليمن، إنها تواجه مجموعات إرهابية على رأسها عناصر حركة الإصلاح الإخوانية ومقاتلين من تنظيم القاعدة.

وقالت قوات المجلس الانتقالي وعلى رأسها قوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية على المواقع الرئيسية بعدن وأبين، فيما أشارت الحكومة اليمنية إنها أيضًا تسيطر على أغلب مناطق عدن.

وطالبت المملكة العربية السعودية أطراف الأزمة باللجوء إلى الحل السياسي والابتعاد عن الحرب، لكن الأمور استمرت على الوضع الحالي لدرجة أن اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بشكل رسمي في بيانها اليوم بالاعتداء "السافر" على قواتها في عدن.