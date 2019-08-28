أستراليا تبدأ تحقيقا بشأن التدخل الأجنبي في الجامعات

سيدني- د ب أ:

بدأت الحكومة الأسترالية تحقيقًا بشأن التدخل الأجنبي في الجامعات، اليوم الأربعاء، بعد اشتباكات في الحرم الجامعي بين طلاب يطالبون بالديمقراطية وأنصار الحكومة الصينية.

وأعلن وزير التعليم دان تيهان عن تشكيل فريق عمل جديد من الهيئات الأمنية والحكومة والجامعات لدراسة التدخل الأجنبي في قطاع التعليم في أستراليا.

وأضاف تيهان في خطاب تلفزيوني أمام "نادي الصحافة الوطني" في مدينة كانبرا، أن فريق العمل سيقوم أيضا بتقييم الأمن الإلكتروني ومنع سرقة الأبحاث والملكية الفكرية.

تأتي الخطوة بعد اشتباكات وقعت مؤخرا في العديد من الجامعات بين أنصار الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج وهؤلاء الذين يؤيدون الحكومة الشيوعية في الصين.

ويتم ربط الصين أيضا بعملية اختراق بيانات في الجامعة الوطنية الأسترالية في مدينة كانبرا، أدت إلى الوصول إلى البيانات الشخصية لموظفين وطلاب، والتي تعود لـ19 عامًا.

وقال تيهان "أحد الأشياء التي سيقوم بها فريق العمل هو دراسة الأمن في حرم جامعاتنا، للتأكد من أن الطلاب يقومون بعملهم بحرية ويتمكنون من الإعراب عن آرائهم بحرية".

وسيضمن فريق العمل أن التعاون الجامعي مع الكيانات الأجنبية في الأبحاث يتسم بالشفافية، ولا يضر بالمصالح الأسترالية.

ويشكل الطلاب الدوليون ربع جميع الطلاب في الجامعات الأسترالية، وثلثهم من الصين.